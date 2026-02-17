Через ворожий дрон курсом на Львів працює ППО - ОВА
Київ • УНН
У Львівському районі працює ППО через ворожий безпілотник, що прямує на Львів. Голова ОВА Максим Козицький та мер Андрій Садовий закликали залишатися в укриттях.
У Львівському районі на Львівщині на тлі ворожої дронової загрози працює ППО, повідомив у вівторок голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
Львівський район. Працює ППО
Перед цим голова ОВА повідомив про "ворожий безпілотник курсом на Львів".
"Ворожий дрон на підльоті до Львова! Перебувайте у безпечних місцях. Не ігноруйте сигнали тривоги", - наголосив мер міста Андрій Садовий у Telegram.
рф атакувала Дніпро та область ракетами та дронами, є руйнування17.02.26, 08:27 • 598 переглядiв