04:30 • 12817 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 21085 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 31152 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 25728 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 40309 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 30132 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 52326 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27065 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 30008 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35893 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Через ворожий дрон курсом на Львів працює ППО - ОВА

Київ • УНН

 • 166 перегляди

У Львівському районі працює ППО через ворожий безпілотник, що прямує на Львів. Голова ОВА Максим Козицький та мер Андрій Садовий закликали залишатися в укриттях.

Через ворожий дрон курсом на Львів працює ППО - ОВА

У Львівському районі на Львівщині на тлі ворожої дронової загрози працює ППО, повідомив у вівторок голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

Львівський район. Працює ППО

- написав Козицький.

Перед цим голова ОВА повідомив про "ворожий безпілотник курсом на Львів".

"Ворожий дрон на підльоті до Львова! Перебувайте у безпечних місцях. Не ігноруйте сигнали тривоги", - наголосив мер міста Андрій Садовий у Telegram.

рф атакувала Дніпро та область ракетами та дронами, є руйнування17.02.26, 08:27 • 598 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Львівська область
Андрій Садовий
Львів