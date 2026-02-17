Из-за вражеского дрона курсом на Львов работает ПВО - ОВА

Во Львовском районе Львовской области на фоне вражеской дроновой угрозы работает ПВО, сообщил во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Львовский район. Работает ПВО - написал Козицкий.

Перед этим глава ОВА сообщил о "вражеском беспилотнике курсом на Львов".

"Вражеский дрон на подлете ко Львову! Находитесь в безопасных местах. Не игнорируйте сигналы тревоги", - подчеркнул мэр города Андрей Садовый в Telegram.

