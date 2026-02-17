Из-за вражеского дрона курсом на Львов работает ПВО - ОВА
Киев • УНН
Во Львовском районе работает ПВО из-за вражеского беспилотника, направляющегося на Львов. Глава ОВА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый призвали оставаться в укрытиях.
Во Львовском районе Львовской области на фоне вражеской дроновой угрозы работает ПВО, сообщил во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
Львовский район. Работает ПВО
Перед этим глава ОВА сообщил о "вражеском беспилотнике курсом на Львов".
"Вражеский дрон на подлете ко Львову! Находитесь в безопасных местах. Не игнорируйте сигналы тревоги", - подчеркнул мэр города Андрей Садовый в Telegram.
