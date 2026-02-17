$43.100.11
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 21111 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
16 февраля, 16:45 • 31183 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 25744 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
16 февраля, 13:44 • 40338 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
16 февраля, 12:57 • 30138 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
16 февраля, 11:42 • 52344 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27066 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30008 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35893 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
Из-за вражеского дрона курсом на Львов работает ПВО - ОВА

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Во Львовском районе работает ПВО из-за вражеского беспилотника, направляющегося на Львов. Глава ОВА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый призвали оставаться в укрытиях.

Из-за вражеского дрона курсом на Львов работает ПВО - ОВА

Во Львовском районе Львовской области на фоне вражеской дроновой угрозы работает ПВО, сообщил во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Львовский район. Работает ПВО

- написал Козицкий.

Перед этим глава ОВА сообщил о "вражеском беспилотнике курсом на Львов".

"Вражеский дрон на подлете ко Львову! Находитесь в безопасных местах. Не игнорируйте сигналы тревоги", - подчеркнул мэр города Андрей Садовый в Telegram.

рф атаковала Днепр и область ракетами и дронами, есть разрушения17.02.26, 08:27 • 604 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Львовская область
Андрей Садовый
Львов