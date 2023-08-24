Через ворожий обстріл прикордоння Сумщини поранені двоє людей

Деталі

росіяни відкрили вогонь з міномета по Краснопільській територіальній громаді Сумської області 23 серпня 2023 року близько 20:00. Стріляли з території рф.

Внаслідок обстрілу пошкоджено домоволодіння, трактор та автомобіль місцевих жителів.

61-річний господар будинку та його 57-річна дружина отримали поранення.

Доповнення

10 громад Сумщини зазнали російських обстрілів вдень 23 серпня. Загалом зафіксовано 120 вибухів.

У Сумах 24 серпня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки російського безпілотника на школу.