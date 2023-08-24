Через ворожий обстріл прикордоння Сумщини поранені двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. армія рф у середу вечері обстріляла Краснопільську територіальну громаду Сумської області. Двоє людей отримали поранення. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
росіяни відкрили вогонь з міномета по Краснопільській територіальній громаді Сумської області 23 серпня 2023 року близько 20:00. Стріляли з території рф.
Внаслідок обстрілу пошкоджено домоволодіння, трактор та автомобіль місцевих жителів.
61-річний господар будинку та його 57-річна дружина отримали поранення.
Доповнення
10 громад Сумщини зазнали російських обстрілів вдень 23 серпня. Загалом зафіксовано 120 вибухів.
У Сумах 24 серпня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки російського безпілотника на школу.