росіяни обстріляли 10 громад Сумщини за день
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. 10 громад Сумщини зазнали російських обстрілів вдень 23 серпня. Загалом зафіксовано 120 вибухів. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
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Зазначається, що протягом 23 серпня росіяни здійснили 31 обстріл населених пунктів Сумщини, зафіксовано 120 вибухів. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Роменська, Свеська, Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Середино-Будська, Путивльська громади. Зокрема:
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- Зноб-Новгородська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).
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- Новослобідська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух).
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- Великописарівська громада: росіяни гатили з артилерії (5 вибухів) та мінометів (5 вибух).
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- Роменська громада: завдано удар БпЛа типу Шахід (1 вибух) по приміщенню навчального закладу в м. Ромни. Приміщення навчального закладу зруйновано повністю, 4 цивільні особи загинули, 4 поранено.
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- Свеська громада: були мінометні обстріли (8 вибухів).
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- Краснопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (26 вибухів) та обстріл з артилерії (2 вибухи).
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- Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів) та обстріл з РСЗВ (8 вибухів).
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- Хотінська громада: зафіксовано скидання з БпЛА коптерного типу ВОГ (1 вибух) та мінометний обстріл (7 вибухів).
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- Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), мінометів (7 вибухів) та з гранатомету (АГС) (8 вибухів).
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- Путивльська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.
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Нагадаємо, у Сумах 24 серпня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки російського безпілотника на школу в Ромнах.
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