россияне обстреляли 10 общин Сумщины за день

Детали

Отмечается, что в течение 23 августа россияне совершили 31 обстрел населенных пунктов Сумщины, зафиксировано 120 взрывов. Обстрелам подверглись Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Роменская, Свеская, Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Середино-Будская, Путивльская громады. В частности:



Зноб-Новгородская община: враг бил из минометов (8 взрывов).



Новослободская община: осуществлен минометный обстрел (1 взрыв).



Великописаревская община: россияне били из артиллерии (5 взрывов) и минометов (5 взрыв).



Роменская община: нанесен удар БпЛа типа Шахид (1 взрыв) по помещению учебного заведения в г. Ромны. Помещение учебного заведения разрушено полностью, 4 гражданских лица погибли, 4 ранены.



Свесская община: были минометные обстрелы (8 взрывов).



Краснопольская община: зафиксированы минометные обстрелы (26 взрывов) и обстрел из артиллерии (2 взрыва).



Белопольская община: осуществлены минометные обстрелы (12 взрывов) и обстрел из РСЗО (8 взрывов).



Хотинская община: зафиксирован сброс с БпЛА коптерного типа ВОГ (1 взрыв) и минометный обстрел (7 взрывов).



Середино-Будская община: россияне ударили из артиллерии (10 взрывов), минометов (7 взрывов) и из гранатомета (АГС) (8 взрывов).



Путивльская община: 3 мины сбросил враг на территорию громады.



Напомним, в Сумах 24 августа объявили Днем траура по погибшим в результате атаки российского беспилотника на школу в Ромнах.

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