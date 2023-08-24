Из-за вражеского обстрела приграничья Сумщины ранены два человека

Детали

россияне открыли огонь из миномета по Краснопольской территориальной общине Сумской области 23 августа 2023 года около 20:00. Стреляли с территории рф.

В результате обстрела повреждены домовладение, трактор и автомобиль местных жителей.

61-летний хозяин дома и его 57-летняя жена получили ранения.

дополнение

10 общин Сумщины подверглись российским обстрелам днем 23 августа. Всего зафиксировано 120 взрывов.

В Сумах 24 августа объявили днем траура по погибшим в результате атаки российского беспилотника на школу.