Из-за вражеского обстрела приграничья Сумщины ранены два человека
Киев • УНН
Киев. 24 августа. УНН. армия рф в среду вечером обстреляла Краснопольскую территориальную общину Сумской области. Два человека получили ранения. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны об этом сообщает УНН со ссылкой на офис Генерального прокурора.
Детали
россияне открыли огонь из миномета по Краснопольской территориальной общине Сумской области 23 августа 2023 года около 20:00. Стреляли с территории рф.
В результате обстрела повреждены домовладение, трактор и автомобиль местных жителей.
61-летний хозяин дома и его 57-летняя жена получили ранения.
дополнение
10 общин Сумщины подверглись российским обстрелам днем 23 августа. Всего зафиксировано 120 взрывов.
В Сумах 24 августа объявили днем траура по погибшим в результате атаки российского беспилотника на школу.