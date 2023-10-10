Через удари Ізраїлю в Газі загинули 770 людей, ще 4 тисячі - поранені

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Міністерство охорони здоров'я, кероване терористичним угрупованням ХАМАС, повідомляє 770 палестинців були вбиті і ще 4000 були поранені в результаті авіаударів Ізраїлю в секторі Газа.

Своєю чергою армія оборони Ізраїлю заявила, що вбила близько 1500 палестинських терористів на території Ізраїлю.

Доповнення

Ізраїльські військові радять людям залишити сектор Газа і прямувати в Єгипет на тлі триваючої війни з угрупованням ХАМАС.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала створити гуманітарний коридор до сектора Газа.

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