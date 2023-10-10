Из - за ударов Израиля в Газе погибли 770 человек, еще 4 тысячи - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Число погибших из-за боевых действий в Секторе Газа возросло до 770 человек, в то же время травмировано было еще 4 тысячи тысячи палестинцев. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Министерство Здравоохранения, управляемое террористической группировкой ХАМАС, сообщает 770 палестинцев были убиты и еще 4000 были ранены в результате авиаударов Израиля в секторе Газа.
В свою очередь армия обороны Израиля заявила, что убила около 1500 палестинских террористов на территории Израиля.
Дополнение
Израильские военные советуют людям покинуть сектор Газа и направляться в Египет на фоне продолжающейся войны с группировкой ХАМАС.
Всемирная организация здравоохранения призвала создать гуманитарный коридор в сектор Газа.
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