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Из - за ударов Израиля в Газе погибли 770 человек, еще 4 тысячи - ранены

Киев • УНН

 • 451595 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Число погибших из-за боевых действий в Секторе Газа возросло до 770 человек, в то же время травмировано было еще 4 тысячи тысячи палестинцев. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Министерство Здравоохранения, управляемое террористической группировкой ХАМАС, сообщает 770 палестинцев были убиты и еще 4000 были ранены в результате авиаударов Израиля в секторе Газа.

В свою очередь армия обороны Израиля заявила, что убила около 1500 палестинских террористов на территории Израиля.

Дополнение

Израильские военные советуют людям покинуть сектор Газа и направляться в Египет на фоне продолжающейся войны с группировкой ХАМАС.

Всемирная организация здравоохранения призвала создать гуманитарный коридор в сектор Газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД: из-за невозможности покинуть Израиль обратилось 300 украинцев, из сектора Газа хотят уехать еще 150

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