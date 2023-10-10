ВООЗ закликає створити гуманітарний коридор до Гази

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«ВООЗ закликає припинити насильство… потрібен гуманітарний коридор, щоб дістатися до людей із критично важливими медичними засобами», — заявив речник ВООЗ Тарік Ясаревич.

За даними ВООЗ, з початку ескалації в Газі було здійснено 13 обстрілів медичних установ, і заздалегідь заготовлені медикаменти вже були використані.

Доповнення

Понад 180 тисяч жителів сектору Газа стали вимушеними внутрішніми переселенцями та покинули свої домівки через загрозу життю.

Протягом ночі армія оборони Ізраїлю завдала ударів по понад 200 цілям у секторі Газа. Також ЦАХАЛ заявив, що повністю контролює південний кордон із Газою.