ВОЗ призывает создать гуманитарный коридор в Газу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Всемирная организация здравоохранения призвала создать гуманитарный коридор в сектор Газа. Об этом сообщает Aljazeera, пишет УНН.
Цитата
«ВОЗ призывает положить конец насилию… Нужен гуманитарный коридор, чтобы добраться до людей с критически важными медицинскими средствами», — заявил представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.
По данным ВОЗ, с начала эскалации в Газе было совершено 13 обстрелов медицинских учреждений, и заранее заготовленные медикаменты уже были использованы.
Дополнение
Более 180 тысяч жителей Сектора Газа стали вынужденными внутренними переселенцами и покинули свои дома из-за угрозы жизни.
Ночью армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 200 целям в секторе Газа. Такое ЦАХАЛ заявил, что полностью контролирует южную границу с Газой.