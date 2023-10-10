Кількість вимушених переселенців у секторі Газа перевищила 180 тисяч та продовжує зростати - ООН

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«Масове переміщення населення за останні 24 години в секторі Газа зросло, перевищивши цифру у 180 тисяч осіб, і очікується, що воно продовжуватиме зростати. Понад 137 тисяч переміщених осіб знайшли притулок у школах БАПОР (школи, які працюють під егідою ООН)», - йдеться у повідомленні.



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Крім того, понад 40 тисяч ВПО, чиї будинки було зруйновано або пошкоджено, приймають родичі та сусіди.

ООН заявляє, що наразі кількість переміщених осіб у секторі Газа є найбільшою з часу 50-денної ескалації бойових дій у 2014 році. Тоді вона стала найбільш смертоносною ескалацією у секторі Газа з 1967 року.



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