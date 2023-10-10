Количество вынужденных переселенцев в секторе Газа превысило 180 тысяч и продолжает расти - ООН.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Более 180 тысяч жителей Сектора Газа стали вынужденными внутренними переселенцами и покинули свои дома из-за угрозы жизни. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в очередном оперативном обращении о ситуации в Израиле и секторе Газа, передает УНН.
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«Массовое перемещение населения за последние 24 часа в Секторе Газа выросло, превысив цифру в 180 тысяч человек, и ожидается, что оно будет продолжать расти. Более 137 тысяч перемещенных лиц нашли убежище в школах БАПОР (школы, которые работают под эгидой ООН)», - говорится в сообщении.
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Кроме того, более 40 тысяч ВПЛ, чьи дома были разрушены или повреждены, принимают родственники и соседи.
ООН заявляет, что в настоящее время число перемещенных лиц в Секторе Газа является наибольшим с момента 50-дневной эскалации боевых действий в 2014 году. Тогда она стала самой смертоносной эскалацией в секторе Газа с 1967 года.
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