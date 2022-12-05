На всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що росія здійснить декілька хвиль ракетної атаки.
Багато людей через тривогу: у Києві обмежили роботу метро
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У київському метрополітені висадка пасажирів можлива лише на тих станціях, де немає натовпу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал столичної підземки.
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"Велика кількість людей використовує його (метро – ред.) як укриття. Висадку пасажирів здійснюють лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей", – ідеться у повідомленні.
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