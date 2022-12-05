На всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил, что россия совершит несколько волн ракетной атаки.
Много людей из-за тревоги: в Киеве ограничили работу метро
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В киевском метрополитене высадка пассажиров возможна только на станциях, где нет толпы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал столичной подземки.
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"Большое количество людей использует его (метро – ред.) как укрытие. Высадку пассажиров совершают только на тех станциях, где нет большого скопления людей", – говорится в сообщении.
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