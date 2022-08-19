Через технічні роботи в Укрзалізниці змінили маршрути для деяких поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Укрзалізниця повідомила, що через відновлювальні роботи на залізничній дільниці Ков'яги-Огульці змінили маршрути для деяких поїздів. Відтак поїзди №163/164 Харків-Київ та №7/8 Харків-Одеса прямуватимуть зміненим маршрутом із затримкою, передає УНН.
Деталі
До того ж зі спізненням прямують рейси №45/46 Харків — Ужгород, №1/2 Харків — Івано-Франківськ, №17/18 Харків — Львів.
Укрзалізниця просить всіх пасажирів, що мають подальші пересадки, сповістити про них провідників, компанія готова запропонувати альтернативні опції.
Зокрема, пасажирів, що спізнюються на свій рейс з Києва до Ковеля, залізниця довезе поїздом №23/24 Київ-Хелм о 22:54, а відправлення поїзда №7/8 Київ-Чернівці буде затримано орієнтовно на 15 хвилин для пересадки харківських пасажирів.
Нагадаємо
Укрзалізниця повідомляє про затримки декількох поїздів на дільниці Огульці-Ков'яги.