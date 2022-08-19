Из-за технических работ на Укрзализныце были изменены маршруты для некоторых поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Укрзализныця сообщила, что из-за восстановительных работ на железнодорожном участке Ковяги-Огульцы изменили маршруты для некоторых поездов. Следовательно, поезда №163/164 Харьков-Киев и №7/8 Харьков-Одесса будут следовать измененным маршрутом с задержкой, передает УНН.
Детали
К тому же с опозданием следуют рейсы №45/46 Харьков — Ужгород, №1/2 Харьков — Ивано-Франковск, №17/18 Харьков — Львов.
Укрзализныця просит всех пассажиров, имеющих дальнейшие пересадки, известить о них проводников, компания готова предложить альтернативные опции.
В частности, пассажиров, опаздывающих на свой рейс из Киева в Ковель, железная дорога довезет поездом №23/24 Киев-Хелм в 22:54, а отправление поезда №7/8 Киев-Черновцы будет задержано ориентировочно на 15 минут для пересадки харьковских пассажиров.
Напомним
Укрзализныця сообщает о задержках нескольких поездов на участке Огульцы-Ковяги.