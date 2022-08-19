Из-за технических работ на Укрзализныце были изменены маршруты для некоторых поездов

Детали

К тому же с опозданием следуют рейсы №45/46 Харьков — Ужгород, №1/2 Харьков — Ивано-Франковск, №17/18 Харьков — Львов.

Укрзализныця просит всех пассажиров, имеющих дальнейшие пересадки, известить о них проводников, компания готова предложить альтернативные опции.

В частности, пассажиров, опаздывающих на свой рейс из Киева в Ковель, железная дорога довезет поездом №23/24 Киев-Хелм в 22:54, а отправление поезда №7/8 Киев-Черновцы будет задержано ориентировочно на 15 минут для пересадки харьковских пассажиров.

Напомним

Укрзализныця сообщает о задержках нескольких поездов на участке Огульцы-Ковяги.