В Укрзалізниці повідомили про затримку трьох поїздів: чому

Цитата

"Укрзалізниця повідомляє про затримки декількох поїздів на дільниці Огульці - Ков'яги у зв’язку зі сходженням вагонів вантажного поїзда", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Затримки станом на 15:00:

№2 Івано-Франківськ - Харків - 35 хв.

№45 Харків - Ужгород - 30 хв.

№723 Харків - Київ - 20 хв.