В Укрзалізниці повідомили про затримку трьох поїздів: чому
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Укрзалізниця повідомляє про затримки декількох поїздів на дільниці Огульці - Ков'яги. Орієнтовний час затримки 20-35 хвилин, передає УНН.
Цитата
"Укрзалізниця повідомляє про затримки декількох поїздів на дільниці Огульці - Ков'яги у зв’язку зі сходженням вагонів вантажного поїзда", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Затримки станом на 15:00:
№2 Івано-Франківськ - Харків - 35 хв.
№45 Харків - Ужгород - 30 хв.
№723 Харків - Київ - 20 хв.