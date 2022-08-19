В Укрзализныце сообщили о задержке трех поездов: почему
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Укрзализныця сообщает о задержках нескольких поездов на участке Огульцы – Ковяги. Ориентировочное время задержки 20-35 минут, передает УНН.
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"Укрзализныця сообщает о задержках нескольких поездов на участке Огульцы - Ковяги в связи со сходом вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.
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Задержки по состоянию на 15:00:
№2 Ивано-Франковск – Харьков – 35 мин.
№45 Харьков – Ужгород – 30 мин.
№723 Харьков – Киев – 20 мин.