Через ракетні обстріли по нафтобазі в Дубно низка поїздів курсоватиме із затримкою

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"Це стосується насамперед поїздів Івано-Франківськ - Кременчук та Львів - Полтава. Час затримки - до 2 годин, але можливі оперативні зміни", - повідомили в офіційному Telegram акціонерного товариства.

Нагадаємо

Очільник Рівненської ОДА повідомив, що сьогодні в області пролунали дві повітряні тривоги. Під час першої ЗСУ збили ворожий дрон. Під час другої попали в нафтобазу в місті Дубно.