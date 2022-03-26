Через ракетні обстріли по нафтобазі в Дубно низка поїздів курсоватиме із затримкою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Внаслідок пожежі, яка виникла через потрапляння ракети російських окупантів у на Рівненщині, низка пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані. Про це повідомили в Укрзалізниці, передає УНН.
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"Це стосується насамперед поїздів Івано-Франківськ - Кременчук та Львів - Полтава. Час затримки - до 2 годин, але можливі оперативні зміни", - повідомили в офіційному Telegram акціонерного товариства.
Нагадаємо
Очільник Рівненської ОДА повідомив, що сьогодні в області пролунали дві повітряні тривоги. Під час першої ЗСУ збили ворожий дрон. Під час другої попали в нафтобазу в місті Дубно.