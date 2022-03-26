Из-за ракетных обстрелов по нефтебазе в Дубно ряд поездов будет курсировать с задержкой

Цитата

"Это касается прежде всего поездов Ивано-Франковск - Кременчуг и Львов - Полтава. Время задержки - до 2 часов, но возможны оперативные изменения", - сообщили в официальном Telegram акционерного общества.

Напомним

Глава Ровенской ОГА сообщил, что сегодня в области прозвучали две воздушные тревоги. Во время Первой ВСУ сбили вражеский дрон. Во время Второй попали в нефтебазу в городе Дубно.