Из-за ракетных обстрелов по нефтебазе в Дубно ряд поездов будет курсировать с задержкой
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В результате пожара, возникшего из-за попадания ракеты российских оккупантов в Ровенской области, ряд пассажирских поездов будут следовать с задержкой на безопасном расстоянии. Об этом сообщили в Укрзализныце, передает УНН.
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"Это касается прежде всего поездов Ивано-Франковск - Кременчуг и Львов - Полтава. Время задержки - до 2 часов, но возможны оперативные изменения", - сообщили в официальном Telegram акционерного общества.
Напомним
Глава Ровенской ОГА сообщил, что сегодня в области прозвучали две воздушные тревоги. Во время Первой ВСУ сбили вражеский дрон. Во время Второй попали в нефтебазу в городе Дубно.