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Через перебої зі світлом у Вінниці зупинилися всі водопровідні станції

Через перебої зі світлом у Вінниці зупинилися всі водопровідні станції

Київ • УНН

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Через аварійні перебої з електропостачанням після ракетної атаки росіян 26 серпня у Вінниці зупинилися всі водопровідні станції. У місті може спостерігатися відсутність води або понижений тиск.

Через аварійні перебої з електропостачанням після ракетної атаки росіян 26 серпня у Вінниці зупинилися усі водопровідні станції міста. Про це пише УНН з посиланням на "Вінницяоблводоканал".

Деталі

Через аварійні перебої з електропостачанням знову маємо зупинку водопровідних станцій міста: цього разу, на жаль, всіх. Включно з Центральною станцією Вінниці. 

- попередили комунальники. 

Зазначається, що наразі бригади виїхали в місто спускати повітря й відкривати запірну арматуру у спробах відновити живлення.

Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск

- йдеться в заяві "Вінницяоблводоканал".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 26 серпня, армія рф завдала один з найбільших своїх ударів. Йдеться про понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів". Зафіксовано багато пошкоджень в енергетиці.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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