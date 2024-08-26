Через перебої зі світлом у Вінниці зупинилися всі водопровідні станції
Київ • УНН
Через аварійні перебої з електропостачанням після ракетної атаки росіян 26 серпня у Вінниці зупинилися всі водопровідні станції. У місті може спостерігатися відсутність води або понижений тиск.
Через аварійні перебої з електропостачанням після ракетної атаки росіян 26 серпня у Вінниці зупинилися усі водопровідні станції міста. Про це пише УНН з посиланням на "Вінницяоблводоканал".
Деталі
Через аварійні перебої з електропостачанням знову маємо зупинку водопровідних станцій міста: цього разу, на жаль, всіх. Включно з Центральною станцією Вінниці.
Зазначається, що наразі бригади виїхали в місто спускати повітря й відкривати запірну арматуру у спробах відновити живлення.
Зараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води/понижений тиск
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, 26 серпня, армія рф завдала один з найбільших своїх ударів. Йдеться про понад сотню ракет різних типів та близько сотні "шахедів". Зафіксовано багато пошкоджень в енергетиці.