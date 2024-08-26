Из-за перебоев со светом в Виннице остановились все водопроводные станции

Из-за аварийных перебоев с электроснабжением после ракетной атаки россиян 26 августа в Виннице остановились все водопроводные станции города. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Винницаоблводоканал».

Детали

Из-за аварийных перебоев с электроснабжением снова имеем остановку водопроводных станций города: на этот раз, к сожалению, всех. Включая Центральную станцию Винницы. - предупредили коммунальщики.

Отмечается, что сейчас бригады выехали в город спускать воздух и открывать запорную арматуру в попытках восстановить питание.

Сейчас во всем городе может наблюдаться отсутствие воды/пониженное давление - говорится в заявлении «Винницаоблводоканал».

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 26 августа, армия рф нанесла один из крупнейших своих ударов. Речь идет о более сотни ракет различных типов и около сотни «шахедов». Зафиксировано много повреждений в энергетике.