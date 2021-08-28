Через обстріли бойовиків на Донбасі поранено ще двох українських військових

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Увечорі суботи через обстріли з боку збройних формувань РФ двоє військових Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.

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“Збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“.

В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний”, — повідомили у штабі.

Реакція української сторони

Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Контекст

Як повідомив УНН керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації (ВЦА), терористи обстріляли промислову базу, де знаходяться українські військовослужбовці.

База знаходиться біля п’ятиповерхових житлових будинків.

За даними Укрзалізниці, через обстріл бойовиків на Донбасі працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.

Поліція відкрила кримінальне провадження через обстріли бойовиками території Авдіївки сьогодні зранку. Там кваліфікували подію, як теракт.

Загалом в результаті обстрілу в Авдіївці поранення і травми отримали вісім військових.

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