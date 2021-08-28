Обстріл Авдіївки: у ТКГ уточнили кількість поранених українських військових

Цитата

"За уточненими даними: поранено і травмовано вісім військових, а не дев'ять, як повідомлялося раніше", - йдеться у повідомленні.

Контекст

Як повідомив УНН керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації (ВЦА), терористи обстріляли промислову базу, де знаходяться українські військовослужбовці.

База знаходиться біля п’ятиповерхових житлових будинків.

За даними Укрзалізниці, через обстріл бойовиків на Донбасі працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.

Також повідомлялося, що під час обстрілу, який почався о 6:15, один український військовий отримав поранення.



Поліція відкрила кримінальне провадження через обстріли бойовиками території Авдіївки сьогодні зранку. Там кваліфікували подію, як теракт.