Обстріли на Донбасі: працівників станції Авдіївка та пасажирів евакуювали в укриття

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Обстріл розпочався зранку 28 серпня. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації на офіційному сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо

На Донбасі відбувся обстріл Авдіївки російськими окупантами.

Під час обстрілу, який почався о 6:15, бойовики відкрили вогонь з боку окупованого Спартака. Один український військовий отримав поранення.