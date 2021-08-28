Обстріли на Донбасі: працівників станції Авдіївка та пасажирів евакуювали в укриття
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Через обстріл бойовиків на Донбасі працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.
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Обстріл розпочався зранку 28 серпня. Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.
Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації на офіційному сайті Укрзалізниці.
Нагадаємо
На Донбасі відбувся обстріл Авдіївки російськими окупантами.
Під час обстрілу, який почався о 6:15, бойовики відкрили вогонь з боку окупованого Спартака. Один український військовий отримав поранення.