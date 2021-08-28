Українського військового поранено під час обстрілу на Донбасі

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Сьогодні, 28 серпня, бойовики вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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"У результаті обстрілу один військовослужбовець дістав проникаюче осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Додамо

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність ворога.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 27 серпня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.