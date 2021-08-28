Українського військового поранено під час обстрілу на Донбасі

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17 березня, 19:38 • 103172 перегляди

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17 березня, 12:39 • 158462 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164342 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 180810 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Під час обстрілу бойовиків на Донбасі український військовий дістав проникаюче осколкове поранення, передає УНН із посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Деталі

Сьогодні, 28 серпня, бойовики вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Цитата

"У результаті обстрілу один військовослужбовець дістав проникаюче осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Додамо

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність ворога.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 27 серпня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Українські Національні Новини

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