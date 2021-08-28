ООС: бойовики сім разів порушили "режим тиші", вбито військового

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 27 серпня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

Деталі

Поблизу Новомихайліки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Південного російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новолуганського ворог двічі відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новоолександрівки противник обстріляв українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі Зайцевого збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. "Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - написали у штабі.

Реакція української сторони

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 28 серпня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На обстріли російських окупантів та їхніх найманців наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за поточну добу серед українських військових немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у штабі.

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