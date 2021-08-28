ООС: бойовики сім разів порушили "режим тиші", вбито військового
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 27 серпня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Поблизу Новомихайліки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Південного російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новолуганського ворог двічі відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Біля Новоолександрівки противник обстріляв українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В районі Зайцевого збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. "Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - написали у штабі.
Реакція української сторони
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 28 серпня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
На обстріли російських окупантів та їхніх найманців наші захисники відкрили вогонь у відповідь.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за поточну добу серед українських військових немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у штабі.