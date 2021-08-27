Нові втрати на Донбасі: внаслідок ворожого обстрілу загинув український боєць

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"Сьогодні, 27 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників... В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, не сумісне з життям", - повідомили в оперативно-тактичному угрупованні.

Деталі

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Доповнення

Протягом минулої доби, 26 серпня, зафіксовано 3 ворожих порушення режиму припинення вогню у зоні ООС, був поранений.