ООС: бойовики тричі порушили "режим тиші", є поранений

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17 березня, 19:38 • 100978 перегляди

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17 березня, 18:58 • 126321 перегляди

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17 березня, 09:48 • 163108 перегляди

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 26 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

Деталі

Поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 82-го калібру.

В районі Новолуганського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий дістав вогнепальне поранення. "Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - відзвітували у штабі.

Реакція української сторони

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 27 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували у штабі.

Нагадаємо

Протягом 25 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

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