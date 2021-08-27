ООС: бойовики тричі порушили "режим тиші", є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 26 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 82-го калібру.
В районі Новолуганського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий дістав вогнепальне поранення. "Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - відзвітували у штабі.
Реакція української сторони
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 27 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - резюмували у штабі.
Нагадаємо
Протягом 25 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.