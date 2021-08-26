ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 25 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.
Деталі
Поблизу Новолуганського російські найманці двічі обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Травневого ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Катеринівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських військових немає.
Реакція української сторони
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо
Протягом 23 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, загинув український військовий.