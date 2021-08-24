ООС: російські окупанти вбили українського захисника
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 23 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, загинув український військовий. Про це УНН повідомляють у штабі ООС.
Деталі
Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Мар’їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу «квадрокоптер» здійснювали дистанційне мінування території.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
У результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.
Реакція української сторони
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 22 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.