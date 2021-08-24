ООС: російські окупанти вбили українського захисника

Деталі

Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Мар’їнки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу «квадрокоптер» здійснювали дистанційне мінування території.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

У результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Реакція української сторони

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 22 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.