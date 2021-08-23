ООС: бойовики вбили українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 22 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це УНН інформують у штабі ООС.
Деталі
Поблизу Луганського окупанти обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.
В районі населеного пункту Піски ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.
Реакція української сторони
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 23 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Доповнення
ЦВК не може провести місцеві вибори на Донбасі через порушення режиму “тиші”.