ООС: бойовики вбили українського військового

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17 березня, 19:38 • 105485 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 138438 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 165052 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161916 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182519 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 151329 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159600 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 22 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це УНН інформують у штабі ООС.

Деталі

Поблизу Луганського окупанти обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Піски ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Південного збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

Реакція української сторони

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 23 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Доповнення

ЦВК не може провести місцеві вибори на Донбасі через порушення режиму “тиші”.

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