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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 73722 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 109848 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 161089 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 132155 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 126308 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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ООС: боевики убили украинского военного

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. За прошедшие сутки, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом УНН сообщают в штабе ООС.

Детали

Вблизи Луганского оккупанты обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески враг обстреливал украинские позиции по ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

У Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. Кроме того, на Луганщине было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.

Реакция украинской стороны

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра 23 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Дополнение

ЦИК не может провести местные выборы на Донбассе из-за нарушения режима “тишины”.

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