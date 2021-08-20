ЦВК не може провести місцеві вибори на Донбасі через порушення режиму "тиші"

Цитата

“У відповідь на звернення Комісії від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА надійшли листи з чіткими та однозначними висновками, у яких йдеться про неможливість провести перші місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зокрема, в отриманих Комісією відповідях повідомляється про те, що “незважаючи на досягнення домовленостей щодо безумовного дотримання режиму всеосяжного та повного припинення вогню, на цей час фіксуються обстріли незаконними збройними формуваннями фактичної по всій лінії розмежування, а також наявні провокації, що не може гарантувати 100-відсоткову безпеку для мешканців під час проведення виборів”.

“Крім цього, Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ зафіксовано важке озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення, передбачених Мінськими домовленостями, яке за своїми характеристиками дозволяє легко уражати цілі на відстані 15-20 км від лінії зіткнення”.

Також за інформацією ОДА-ВЦА “з початку року і до цього часу фіксуються прицільні обстріли населених пунктів по всій лінії розмежування. Противник активно застосовує дистанційне мінування, підпали сухостою поблизу позицій ЗСУ та населених пунктів”.

“Таким чином, враховуючи висновки Командування ООС, ГУ Служби безпеки України та Національної поліції в Донецькій та Луганській областях, за результатами робочої наради усіх відповідних відомств з питання проведення місцевих виборів, у зв’язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, Донецька та Луганська ОДА-ВЦА встановили неможливість забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей”, — зазначається в повідомленні.

В ЦВК повідомляють, що до переліку таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 — Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Що було раніше

Центральна виборча комісія зверталася до Донецької та Луганської ОДА-ВЦА, щоб оцінити можливості проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.



Контекст

У травні цього року шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької й Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори.

У липні того ж року, ЦВК звернулась до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій — обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків щодо можливості організації підготовки та проведення місцевих виборів.

7 серпня до Комісії надійшли такі висновки з інформацією про виборчі дільниці, утворені на територіях територіальних громад (населених пунктів) Донецької та Луганської областей, на яких місцеві вибори не проводяться, а також про виборчі дільниці, на яких можливо/неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.