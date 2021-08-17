ЦВК очікує висновків від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА про можливість проведення місцевих виборів у жовтні

Цитата

“ЦВК знову звернулася до Донецької та Луганської ОДА-ВЦА, щоб оцінити можливості проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У ЦВК наголошують, що йдеться про безпеку виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів.

“У такій ситуації рішення про можливість/неможливість проведення виборів Комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків та рекомендацій обласних військово-цивільних адміністрацій та правоохоронних органів (як це було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року)”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що якщо стане можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю жовтня 2021 року — Комісія повинна ухвалити рішення про призначення не пізніше 21 серпня 2021 року.

“ЦВК очікує висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 18 год. 19 серпня”, — наголошує ЦВК.

Доповнення

Посли країн G7 в Україні закликали провести якнайшвидше місцеві вибори у 18 громадах Донбасу, а також наголосили на необхідності належного регулювання фінансування в політиці.

Контекст

У травні цього року шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької й Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори.

У липні того ж року, ЦВК звернулась до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій — обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків щодо можливості організації підготовки та проведення місцевих виборів.

7 серпня до Комісії надійшли такі висновки з інформацією про виборчі дільниці, утворені на територіях територіальних громад (населених пунктів) Донецької та Луганської областей, на яких місцеві вибори не проводяться, а також про виборчі дільниці, на яких можливо/неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.