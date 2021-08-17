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ЦИК ожидает выводов от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА о возможности проведения местных выборов в октябре

ЦИК ожидает выводов от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА о возможности проведения местных выборов в октябре

Киев  •  УНН

 • 21330 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия вновь обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ВГА, чтобы оценить возможности проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года. ЦИК ожидает выводов 19 августа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦИК.

Цитата

“ЦИК снова обратилась к Донецкой и Луганской ОГА-ВГА, чтобы оценить возможности проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года”, — говорится в сообщении.

Детали

В ЦИК отмечают, что речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащей подготовке и проведение выборов.

“В такой ситуации решение о возможности / невозможности проведения выборов Комиссия может принять на основании соответствующих выводов и рекомендаций областных военно-гражданских администраций и правоохранительных органов (как это было накануне местных выборов в октябре 2020 года и марте 2021 года)”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что если станет возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 — Комиссия должна принять решение о назначении не позднее 21 августа 2021.

“ЦИК ожидает заключения от Донецкой и Луганской ОГА-ВЦА не позднее 18 ч. 19 августа”, — отмечает ЦИК.

Дополнение

Послы стран G7 в Украине призвали провести как можно быстрее местные выборы в 18 общинах Донбасса, а также подчеркнули необходимость надлежащего регулирования финансирования в политике.

Контекст

В мае этого года шестой апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020.

Как сообщалось, 8 августа 2020 года Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.

В июле того же года, ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областных государственных администраций — областных военно-гражданских администраций относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов.

7 августа в Комиссию поступили такие выводы информации об избирательных участках, образованных на территории территориальных общин (населенных пунктов) Донецкой и Луганской областей, на которых местные выборы не проводятся, а также об избирательных участках, на которых возможно / невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

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