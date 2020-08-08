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ЦВК визначила перелік громад на Донбасі, де неможливо провести місцеві вибори

ЦВК визначила перелік громад на Донбасі, де неможливо провести місцеві вибори

Київ • УНН

 • 29406 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори, передає УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"ЦВК визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 30 липня 2020 року ЦВК звернулась до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків щодо можливості організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

7 серпня 2020 року до Комісії надійшли такі висновки з інформацією про виборчі дільниці, утворені на територіях територіальних громад (населених пунктів) Донецької та Луганської областей, на яких місцеві вибори не проводяться, а також про виборчі дільниці, на яких можливо/неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів, повідомили у пресслужбі.

"Проаналізувавши інформацію, надану Донецькою та Луганською військово-цивільними адміністраціями, Комісія дійшла висновку про неможливість проведення виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад цих областей та відповідних сільських, селищних, міських голів.

При цьому Комісія зазначила, що всю відповідальність за визначення відповідних територій несуть ті органи, які надали відповідну інформацію", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, ЦВК взяла до відома надані висновки та на їх підставі встановила неможливість проведення відповідно до положень Виборчого кодексу України перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської області та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року. До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області, повідомили у пресслужбі.

Разом з тим, Комісія взяла до відома висновок Луганської ВЦА про те, що на території Новоайдарської селищної громади Щастинського району Луганської області на частині виборчих дільниць, зокрема, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЦВК призначила перші місцеві вибори в ОТГ на 25 жовтня.

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