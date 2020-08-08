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4 марта, 13:25 • 107575 просмотра

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ЦИК определила перечень общин на Донбассе, где невозможно провести местные выборы

ЦИК определила перечень общин на Донбассе, где невозможно провести местные выборы

Киев  •  УНН

 • 29397 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"ЦИК определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 июля 2020 года ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

7 августа 2020 года в Комиссию поступили такие выводы информации об избирательных участках, образованных на территории территориальных общин (населенных пунктов) Донецкой и Луганской областей, на которых местные выборы не проводятся, а также об избирательных участках, на которых возможно/невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов, сообщили в пресс-службе.

"Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

При этом Комиссия отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию", - говорится в сообщении.

Таким образом, ЦИК приняла к сведению сделанные выводы и на их основании установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года. В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области, сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ВЦА о том, что на территории Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов, говорится в сообщении.

Напомним, ЦИК назначила первые местные выборы в ОТГ на 25 октября.

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