ЦВК призначила перші місцеві вибори в ОТГ на 25 жовтня

Рішення прийняте Комісією на підставі Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року "Про утворення та ліквідацію районів", розпоряджень Кабінету міністрів України від 12 червня 2020 року про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад. Також Комісія врахувала інформацію щодо переліку місцевих рад, надану Міністерством розвитку громад та територій України листом від 6 серпня 2020 року відповідно до постанови ЦВК від 28 липня 2020 року № 148 "Про форми переліків місцевих рад із зазначенням адміністративно-територіальних одиниць, що входять до їх складу".

У пресслужбі додали, що з повним переліком призначених перших виборів невдовзі можна буде ознайомитись на офіційному вебсайті Комісії у додатку до відповідної постанови.

Раніше у ЦВК назвали особливості осінніх місцевих виборів.