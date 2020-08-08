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ЦВК призначила перші місцеві вибори в ОТГ на 25 жовтня

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ЦВК.

Рішення прийняте Комісією на підставі Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року "Про утворення та ліквідацію районів", розпоряджень Кабінету міністрів України від 12 червня 2020 року про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад. Також Комісія врахувала інформацію щодо переліку місцевих рад, надану Міністерством розвитку громад та територій України листом від 6 серпня 2020 року відповідно до постанови ЦВК від 28 липня 2020 року № 148 "Про форми переліків місцевих рад із зазначенням адміністративно-територіальних одиниць, що входять до їх складу".

У пресслужбі додали, що з повним переліком призначених перших виборів невдовзі можна буде ознайомитись на офіційному вебсайті Комісії у додатку до відповідної постанови.

Раніше у ЦВК назвали особливості осінніх місцевих виборів.

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