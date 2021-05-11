Суд скасував постанову ЦВК про неможливість провести місцеві вибори у 18 громадах на Донбасі

Цитата

“Суд скасував постанову”, — сказали в суді.

Так громадянська мережа ОПОРА повідомляє, що Шостий апеляційний адміністративний суд розглядав справу № 855/25/20 за позовом до Центральної виборчої комісії щодо скасування її Постанови № 161 від 8 серпня 2020 року. Третіми особами виступили Донецька та Луганська обласні державні військово-цивільні адміністрації.

Що було раніше

8 серпня 2020 року Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори.

30 липня 2020 року ЦВК звернулась до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій — обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання висновків щодо можливості організації підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

7 серпня 2020 року до Комісії надійшли такі висновки з інформацією про виборчі дільниці, утворені на територіях територіальних громад (населених пунктів) Донецької та Луганської областей, на яких місцеві вибори не проводяться, а також про виборчі дільниці, на яких можливо/неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів, повідомили у пресслужбі.

Таким чином, ЦВК взяла до відома надані висновки та на їх підставі встановила неможливість проведення відповідно до положень Виборчого кодексу України перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської області та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року. До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 — Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.