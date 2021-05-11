Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы в 18 общинах на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Шестой апелляционный административный суд отменил постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года. Об этом журналисту УНН сообщили в суде.
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"Суд отменил постановление", - сказали в суде.
Так гражданская сеть ОПОРА сообщает, что Шестой апелляционный административный суд рассматривал дело № 855/25/20 по иску к Центральной избирательной комиссии об отмене ее постановления № 161 от 8 августа 2020 года. Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.
Что было раньше
8 августа 2020 года Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.
30 июля 2020 года ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.
7 августа 2020 года в Комиссию поступили такие выводы информации об избирательных участках, образованных на территории территориальных общин (населенных пунктов) Донецкой и Луганской областей, на которых местные выборы не проводятся, а также об избирательных участках, на которых возможно/невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов, сообщили в пресс-службе.
Таким образом, ЦИК приняла к сведению сделанные выводы и на их основании установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года. В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.