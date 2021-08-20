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ЦИК не может провести местные выборы на Донбассе из-за нарушения режима "тишины"

ЦИК не может провести местные выборы на Донбассе из-за нарушения режима "тишины"

Киев  •  УНН

 • 22112 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия получила ответ от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА о невозможности проведения первых местных выборов на Донбассе из-за нарушения режима прекращения огня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ЦИК.

Цитата

“В ответ на обращение Комиссии от Донецкой и Луганской ОГА-ВЦА поступили письма с четкими и однозначными выводами, в которых говорится о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в частности, в полученных Комиссией ответах сообщается о том, что “несмотря на достижение договоренностей по безусловному соблюдению режима всеобъемлющего и полного прекращения огня, в настоящее время фиксируются обстрелы незаконными вооруженными формированиями фактически по всей линии разграничения, а также имеющиеся провокации, что не может гарантировать 100-процентную безопасность для жителей во время проведения выборов”.

“Кроме этого, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировано тяжелое вооружение, размещенное с нарушением линий отвода, предусмотренных Минскими договоренностям, которое по своим характеристикам позволяет легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии соприкосновения”.

Также по информации ОГА-ВГА “с начала года и до сих пор фиксируются прицельные обстрелы населенных пунктов по всей линии разграничения. Противник активно применяет дистанционное минирование, поджоги сухостоя вблизи позиций ВСУ и населенных пунктов”.

“Таким образом, учитывая выводы Командование ООС, ГУ Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Донецкой и Луганской областях, по результатам рабочего совещания всех соответствующих ведомств по вопросу проведения местных выборов, в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская ОГА-ВГА установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей”, — отмечается в сообщении.

В ЦИК сообщают, что к перечню таких общин принадлежат 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Что было раньше

Центральная избирательная комиссия обращалась к Донецкой и Луганской ОГА-ВГА, чтобы оценить возможности проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года.

Контекст

В мае этого года шестой апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.

Как сообщалось, 8 августа 2020 года Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.

В июле того же года, ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям — областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов.

7 августа в Комиссию поступили такие выводы информации об избирательных участках, образованных на территории территориальных общин (населенных пунктов) Донецкой и Луганской областей, на которых местные выборы не проводятся, а также об избирательных участках, на которых возможно/невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

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