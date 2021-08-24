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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Актуальное
ООС: российские оккупанты убили украинского защитника

ООС: российские оккупанты убили украинского защитника

Киев  •  УНН

 • 21128 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. За прошедшие сутки, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский военный. Об этом УНН сообщают в штабе ООС.

Детали

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Марьинки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа «квадрокоптер» осуществляли дистанционное минирование территории.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Реакция украинской стороны

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним

За прошедшие сутки, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

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