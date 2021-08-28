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Из-за обстрелов боевиков на Донбассе ранены еще двое украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Вечером субботы из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ двое военных Объединенных сил получили осколочные ранения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Цитата

“Вооруженные формирования Российской Федерации обратились к очередному нарушения режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“.

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное”, — сообщили в штабе.

Реакция украинской стороны

Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Контекст

Как сообщил УНН руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации (ВЦА), террористы обстреляли промышленную базу, где находятся украинские военнослужащие.

База находится у пятиэтажных жилых домов.

По данным Укрзализныци, из-за обстрела боевиков на Донбассе работников станции Авдеевка и пассажиров было эвакуировано в укрытие.

Полиция открыла уголовное производство из-за обстрелов боевиками территории Авдеевки сегодня утром. Там квалифицировали событие, как теракт.

Всего в результате обстрела в Авдеевке ранения и травмы получили восемь военных.

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