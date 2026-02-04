Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палаті

Голлівудський актор Ченнінг Татум переніс операцію через травму плеча та опублікував фото з лікарняної палати, повідомивши шанувальникам про стан здоров’я. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артиста.

У себе у фотоблозі селебритіс налякав фанів чорно-білою світлиною. На знімку 45-річний Татум лежить на ліжку.

Просто ще один день. Ще один виклик. Цей буде непростим. Але байдуже, поїхали