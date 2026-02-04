Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палаті
Київ • УНН
Голлівудський актор Ченнінг Татум переніс операцію через вивих акроміально-ключичного суглоба. Він опублікував фото та рентгенівські знімки, запевнивши фанатів у своєму налаштуванні на відновлення.
Голлівудський актор Ченнінг Татум переніс операцію через травму плеча та опублікував фото з лікарняної палати, повідомивши шанувальникам про стан здоров’я. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артиста.
У себе у фотоблозі селебритіс налякав фанів чорно-білою світлиною. На знімку 45-річний Татум лежить на ліжку.
Просто ще один день. Ще один виклик. Цей буде непростим. Але байдуже, поїхали
Як стало відомо, операція була необхідна через вивих акроміально-ключового суглоба. Щоб вправити плече на місце, лікарям довелося провести хірургічне втручання.
Крім того, актор поділився рентгенівськими знімками плеча до та після операції. Ченнінг Татум не розкрив обставини отримання травми, але запевнив, що налаштований подолати труднощі і повністю відновитися.
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото15.10.25, 18:48 • 106597 переглядiв