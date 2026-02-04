Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палаті

$43.190.22
Ексклюзив
15:39 • 58 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 1576 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
14:49 • 4084 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ
10:29 • 13980 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 22374 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 18040 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 21395 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35236 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 50381 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 40079 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метри4 лютого, 05:46 • 34715 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідки4 лютого, 06:41 • 22298 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 40339 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 19949 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-Дабі13:46 • 11954 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 19966 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 55811 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 57151 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 96096 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 104400 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вадим Філашкін
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Державний кордон України
Донецька область
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палаті15:33 • 92 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайн14:18 • 2098 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев'ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 25852 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"3 лютого, 16:57 • 25531 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикою3 лютого, 14:20 • 28149 перегляди
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палаті

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Голлівудський актор Ченнінг Татум переніс операцію через вивих акроміально-ключичного суглоба. Він опублікував фото та рентгенівські знімки, запевнивши фанатів у своєму налаштуванні на відновлення.

Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палаті

Голлівудський актор Ченнінг Татум переніс операцію через травму плеча та опублікував фото з лікарняної палати, повідомивши шанувальникам про стан здоров’я. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артиста.

У себе у фотоблозі селебритіс налякав фанів чорно-білою світлиною. На знімку 45-річний Татум лежить на ліжку. 

Просто ще один день. Ще один виклик. Цей буде непростим. Але байдуже, поїхали 

– залишив підпис зірка Голлівуду.

Як стало відомо, операція була необхідна через вивих акроміально-ключового суглоба. Щоб вправити плече на місце, лікарям довелося провести хірургічне втручання.

Крім того, актор поділився рентгенівськими знімками плеча до та після операції. Ченнінг Татум не розкрив обставини отримання травми, але запевнив, що налаштований подолати труднощі і повністю відновитися.

Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото15.10.25, 18:48 • 106597 переглядiв

Станіслав Кармазін

Новини СвітуУНН Lite
Соціальна мережа
Фільм