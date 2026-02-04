Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палате
Киев • УНН
Голливудский актер Ченнинг Татум перенес операцию из-за вывиха акромиально-ключичного сустава. Он опубликовал фото и рентгеновские снимки, заверив фанатов в своем настрое на восстановление.
Голливудский актер Ченнинг Татум перенес операцию из-за травмы плеча и опубликовал фото из больничной палаты, сообщив поклонникам о состоянии здоровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артиста.
У себя в фотоблоге селебритис напугал фанатов черно-белой фотографией. На снимке 45-летний Татум лежит на кровати.
Просто еще один день. Еще один вызов. Этот будет непростым. Но неважно, поехали
Как стало известно, операция была необходима из-за вывиха акромиально-ключичного сустава. Чтобы вправить плечо на место, врачам пришлось провести хирургическое вмешательство.
Кроме того, актер поделился рентгеновскими снимками плеча до и после операции. Ченнинг Татум не раскрыл обстоятельства получения травмы, но заверил, что настроен преодолеть трудности и полностью восстановиться.
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фото15.10.25, 18:48 • 106597 просмотров