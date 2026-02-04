Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палате

Голливудский актер Ченнинг Татум перенес операцию из-за травмы плеча и опубликовал фото из больничной палаты, сообщив поклонникам о состоянии здоровья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артиста.

У себя в фотоблоге селебритис напугал фанатов черно-белой фотографией. На снимке 45-летний Татум лежит на кровати.

Просто еще один день. Еще один вызов. Этот будет непростым. Но неважно, поехали