Чехія викликає посла росії через смерть навального в колонії
Київ • УНН
Чеська Республіка викликала посла росії для пояснення обставин смерті Олексія Навального в Сибіру і причин невидачі його тіла родині.
Прага викликала посла рф в Чехії олександра змієвського у зв'язку зі смертю у сибірській колонії російського політика олексія навального. Про це заявив речник МЗС Чехії Даніел Дрейк передає Radio Prague Internationa, пише УНН.
Деталі
Я можу підтвердити, що міністр Ліпавський вирішив викликати російського посла через смерть олексія навального. Чехія закликала пояснити обставини смерті (навального – ред.) та пояснити причини невидачі його тіла сім'ї покійного
Доповнення
Після звістки про смерть російського політика, який, згідно з офіційним повідомленням, помер 16 лютого, також російських послів викликали міністерства закордонних справ Швеції, Фінляндії, Іспанії, Німеччини, Норвегії, Польщі та інших країн. Минулого тижня це також зробила Велика Британія.
Нагадаємо
Представники слідчого комітету росії повідомили адвокатам та матері політика, що його тіло направили на хімічну експертизу, яка триватиме 14 днів. Тож доступу до нього протягом цього часу вони не отримають.
Британія ввела санкції проти керівників колонії, де помер Навальний21.02.24, 14:47 • 22657 переглядiв