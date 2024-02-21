Британія ввела санкції проти керівників колонії, де помер Навальний

ukenru
19:41 • 37248 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 86990 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111441 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113597 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227703 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155056 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145648 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132133 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121639 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112836 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124130 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129934 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134240 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109979 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51682 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227703 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384315 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439763 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448201 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111441 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129934 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124130 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98252 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107603 перегляди
Актуальне
Британія ввела санкції проти керівників колонії, де помер Навальний

Британія ввела санкції проти керівників колонії, де помер Навальний

Київ • УНН

 • 22657 перегляди

Велика Британія ввела санкції проти керівників арктичної колонії, де помер російський опозиціонер Олексій Навальний.

Велика Британія запровадила санкції проти керівників арктичної колонії у рф, де помер російський опозиціонер Олексій Навальний. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Деталі

"Велика Британія запровадила санкції щодо шести осіб, які очолювали виправну колонію, де помер Навальний", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що особам, які перебувають під санкціями, заморозять активи і заборонять поїздки до Великої Британії.

До переліку осіб, які потрапили під санкції, входить:

-       Полковник Вадим Костянтинович Калінін - начальник арктичної колонії ВК-3 "Полярний вовк".

-       Підполковник Коржов Сергій Миколайович - заступник начальника.

-       Підполковник Видрін Василь Олександрович - заступник начальника.

-       Підполковник Пилипчик Володимир Іванович - заступник начальника.

-       Підполковник Голяков Олександр Володимирович - заступник начальника.

-       Полковник Образцов Олександр Валерійович - заступник начальника.

"Зрозуміло, що російська влада бачила в Навальному загрозу і неодноразово намагалася змусити його замовкнути. У 2020 році співробітники фсб отруїли його "Новачком", ув'язнили за мирну політичну діяльність і відправили в арктичну колонію. Ніхто не повинен сумніватися в репресивній природі російської системи", - заявив міністр закордонних справ країни Девід Кемерон.

.Окрім того, Велика Британія закликає негайно передати тіло Навального його сім'ї та провести повне і прозоре розслідування.

Байден заявив, що США розглядають нові санкції проти рф через смерть навального19.02.2024, 18:46 • 27296 переглядiв

Зазначається, що Велика Британія є першою країною, яка запровадила санкції у відповідь на смерть Навального, політичного в'язня, який присвятив своє життя викриттю корупції в російській системі, закликам до вільної та відкритої політики та притягненню кремля до відповідальності. 

Доповнення

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.

Родині відмовляються віддавати тіло Навального, а в морзі кажуть - його туди не доставляли.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63