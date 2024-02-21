Британія ввела санкції проти керівників колонії, де помер Навальний
Київ • УНН
Велика Британія ввела санкції проти керівників арктичної колонії, де помер російський опозиціонер Олексій Навальний.
Велика Британія запровадила санкції проти керівників арктичної колонії у рф, де помер російський опозиціонер Олексій Навальний. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство закордонних справ Великої Британії.
Деталі
"Велика Британія запровадила санкції щодо шести осіб, які очолювали виправну колонію, де помер Навальний", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що особам, які перебувають під санкціями, заморозять активи і заборонять поїздки до Великої Британії.
До переліку осіб, які потрапили під санкції, входить:
- Полковник Вадим Костянтинович Калінін - начальник арктичної колонії ВК-3 "Полярний вовк".
- Підполковник Коржов Сергій Миколайович - заступник начальника.
- Підполковник Видрін Василь Олександрович - заступник начальника.
- Підполковник Пилипчик Володимир Іванович - заступник начальника.
- Підполковник Голяков Олександр Володимирович - заступник начальника.
- Полковник Образцов Олександр Валерійович - заступник начальника.
"Зрозуміло, що російська влада бачила в Навальному загрозу і неодноразово намагалася змусити його замовкнути. У 2020 році співробітники фсб отруїли його "Новачком", ув'язнили за мирну політичну діяльність і відправили в арктичну колонію. Ніхто не повинен сумніватися в репресивній природі російської системи", - заявив міністр закордонних справ країни Девід Кемерон.
.Окрім того, Велика Британія закликає негайно передати тіло Навального його сім'ї та провести повне і прозоре розслідування.
Байден заявив, що США розглядають нові санкції проти рф через смерть навального19.02.2024, 18:46 • 27296 переглядiв
Зазначається, що Велика Британія є першою країною, яка запровадила санкції у відповідь на смерть Навального, політичного в'язня, який присвятив своє життя викриттю корупції в російській системі, закликам до вільної та відкритої політики та притягненню кремля до відповідальності.
Доповнення
Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.
Родині відмовляються віддавати тіло Навального, а в морзі кажуть - його туди не доставляли.