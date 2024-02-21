Британия ввела санкции против руководителей колонии, где умер Навальный

Великобритания ввела санкции против руководителей арктической колонии, где умер российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.

Детали

"Великобритания ввела санкции в отношении шести человек, возглавлявших исправительную колонию, где умер Навальный", - говориться в сообщении.

Указано, что лицам, находящимся под санкциями, будут заморожены активы и запрещены поездки в Великобританию.

В число лиц, попавших под санкции, входит:

· Полковник Вадим Константинович Калинин – начальник арктической колонии ИК-3 "Полярный волк".

· Подполковник Коржов Сергей Николаевич – заместитель начальника.

· Подполковник Выдрин Василий Александрович – заместитель начальника.

· Подполковник Пилипчик Владимир Иванович – заместитель начальника.

· Подполковник Голяков Александр Владимирович – заместитель начальника.

· Полковник Образцов Александр Валерьевич – заместитель начальника.

"Понятно, что российские власти видели в Навальном угрозу и неоднократно пытались заставить его замолчать. В 2020 году сотрудники фсб отравили его "Новичком", посадили за мирную политическую деятельность и отправили в арктическую колонию. Никто не должен сомневаться в репрессивной природе российской системы", - заявил министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон.

Кроме того, Великобритания призывает немедленно передать тело Навального его семье и провести полное и прозрачное расследование.

Байден заявил, что США рассматривают новые санкции против рф из-за смерти навального

Отмечается, что Великобритания является первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального, политического заключенного, который посвятил свою жизнь разоблачению коррупции в российской системе, призывам к свободной и открытой политике и привлечению кремля к ответственности.

Дополнение

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Семье отказываются отдавать тело Навального, а в морге говорят - его туда не доставляли.