Чехия вызывает посла россии из-за смерти навального в колонии
Киев • УНН
Чешская Республика вызвала посла россии для объяснения обстоятельств смерти алексея навального в Сибири и причин невыдачи его тела семье.
Прага вызвала посла рф в Чехии александра змиевского в связи со смертью в сибирской колонии российского политика алексея навального. Об этом заявил представитель МИД Чехии Даниэл Дрейк передает Radio Prague Internationa, пишет УНН.
Детали
Я могу подтвердить, что министр Липавский решил вызвать российского посла из-за смерти алексея навального. Чехия призвала объяснить обстоятельства смерти (навального - ред.) и объяснить причины невыдачи его тела семье покойного
Дополнение
После известия о смерти российского политика, который, согласно официальному сообщению, умер 16 февраля, также российских послов вызвали министерства иностранных дел Швеции, Финляндии, Испании, Германии, Норвегии, Польши и других стран. На прошлой неделе это также сделала Великобритания.
Напомним
Представители следственного комитета России сообщили адвокатам и матери политика, что его тело направили на химическую экспертизу, которая продлится 14 дней. Поэтому доступа к нему в течение этого времени они не получат.
Британия ввела санкции против руководителей колонии, где умер Навальный21 февраля 2024, 12:47 • 12346 просмотров
Чехия вызывает посла россии из-за смерти навального в колонии
Чешская Республика вызвала посла россии для объяснения обстоятельств смерти алексея навального в Сибири и причин невыдачи его тела семье.
Директор НАБУ рассказал, сколько топ-чиновников было уличено в коррупции в 2023 году
Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил на брифинге, что в 2023 году бюро разоблачило на "горячем" главу Верховного Суда, а также привлекло к ответственности 3 заместителей министров, 39 руководителей государственных предприятий, 27 судей и 11 народных депутатов.
Британия ввела санкции против руководителей колонии, где умер Навальный
Великобритания ввела санкции против руководителей арктической колонии, где умер российский оппозиционер Алексей Навальный.
В Одесской области развивают сеть реабилитации военных
В Одесской области реализуется несколько реабилитационных проектов, призванных помочь военнослужащим и детям восстановиться после травм, полученных во время войны.
Специалисты по международному праву одобрили конфискацию российских активов в пользу Украины - Bloomberg
Юридические эксперты одобрили арест замороженных активов российского центрального банка на сумму 300 миллиардов долларов для компенсации Украине убытков от российского вторжения, как это разрешено международным правом.
Из Донецкой области вывезли еще 37 детей
37 детей, в том числе 3 из зоны активных боевых действий, были эвакуированы из населенных пунктов Донецкой области.
Украинские спецслужбы входили в международную группу правоохранителей, как заблокировали инфраструктуру хакеров из LockBit
Группировка хакеров-вымогателей LockBit в течение 5 лет атаковала финансовые учреждения и корпорации в западных странах, поддерживающих оборону Украины.
Насмерть сбил военного на блокпосту: в Киеве будут судить адвоката
45-летнего адвоката будут судить по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смертельное ДТП на киевском блокпосту, в результате которого погиб военнослужащий.
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN успешно завершил свой первый полет, развив скорость 425 км/ч на высоте 8000 футов.
Иначе Америке придется защищать НАТО от россии самостоятельно: посол США призвала усилить военную поддержку Украины
США должны продолжать поддерживать Украину в военном плане, чтобы предотвратить потенциальное вторжение россии в страны НАТО, которые Вашингтону придется оборонять собственными силами.