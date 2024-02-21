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Чехия вызывает посла россии из-за смерти навального в колонии

Чехия вызывает посла россии из-за смерти навального в колонии

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 12:59  •  12634 просмотра

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Чешская Республика вызвала посла россии для объяснения обстоятельств смерти алексея навального в Сибири и причин невыдачи его тела семье.

Прага вызвала посла рф в Чехии александра змиевского в связи со смертью в сибирской колонии российского политика алексея навального. Об этом заявил представитель МИД Чехии Даниэл Дрейк передает Radio Prague Internationa, пишет УНН.  

Детали

Я могу подтвердить, что министр Липавский решил вызвать российского посла из-за смерти алексея навального. Чехия призвала объяснить обстоятельства смерти (навального - ред.) и объяснить причины невыдачи его тела семье покойного

- заявил Дрейк

Дополнение

После известия о смерти российского политика, который, согласно официальному сообщению, умер 16 февраля, также российских послов вызвали министерства иностранных дел Швеции, Финляндии, Испании, Германии, Норвегии, Польши и других стран. На прошлой неделе это также сделала Великобритания.

Напомним

Представители следственного комитета России сообщили адвокатам и матери политика, что его тело направили на химическую экспертизу, которая продлится 14 дней. Поэтому доступа к нему в течение этого времени они не получат.

Британия ввела санкции против руководителей колонии, где умер Навальный21 февраля 2024, 12:47 • 12346 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Чехия вызывает посла россии из-за смерти навального в колонии

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